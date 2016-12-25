Путин: причины катастрофы Ту-154 будут тщательно расследованы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем будут тщательно расследованы, родственникам погибших будет оказана поддержка, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - сказал он журналистам.

"Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", - добавил глава государства. Президент также еще раз выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск после взлета из аэропорта Адлер. На борту самолета находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники телеканалов "Звезда", НТВ и Первого канала, музыканты ансамбля имени Александрова, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. Также сообщается, что на борту была Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Обломки Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Уже обнаружены тела четырех погибших, сообщают в Минобороны РФ.

СК РФ по факту крушения возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия".