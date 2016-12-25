Первый канал скорбит о своих погибших коллегах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый канал скорбит о своих погибших товарищах и выражает соболезнования родным и близким всех жертв катастрофы Ту-154 в районе Сочи.

Об этом говорится в сообщении телеканала, поступившем в ТАСС.

"Первый канал скорбит о своих погибших товарищах и выражает соболезнования родным и близким всех жертв этой страшной авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

На борту разбившегося самолета находились в том числе журналисты Первого канала - корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Память о коллегах

"Дмитрию Рункову должно было исполниться 30 лет. Карьеру тележурналиста Дима начинал в родном Архангельске, затем переехал в Санкт-Петербург. В первом своем материале для наших новостей он рассказывал об аномальном снегопаде в Москве", - вспоминают его коллеги.

"За какую бы тему впоследствии ни брался Дима, будь то заснеженный космодром Восточный или жаркая акватория Средиземного моря, откуда вели огонь по террористам в Сирии наши корабли-ракетоносцы, это всегда были яркие и понятные сюжеты. Объяснить сложное простым языком - настоящее искусство репортера", - отметили на телеканале, добавив, что Рунков часто занимался военной тематикой, например, делал репортажи о репетиции парада Победы и исторических военных реконструкциях.

Денисов работал на Первом канале с 2002 года. Дважды приезжал в Сирию, награжден государственными наградами. "Летом этого года во время командировки в Сирию Вадим с другим нашим коллегой Климом Санаткиным оказались в Алеппо. Должны были вернуться через день, но боевики перерезали дорогу, и журналисты под огнем боевиков вынуждены были провести там три недели, продолжая снимать и передавать сюжеты", - рассказывают его товарищи.

"Вадим - кинооператор с большим стажем, коллеги отзываются о нем как о высококлассном специалисте, безотказном человеке. Вадим и в этот раз не отказал. Лететь в Сирию в этот раз должен был не он. Это был незапланированный выезд, но он сразу же согласился", - отметили его коллеги, добавив, что у Денисова остались жена и трое детей.

"Операторы по специфике своей профессии редко попадают в кадр. Звукооператоры, возможно, еще реже. Александру Сойдову было 33, женат, двое детей. Он увлекался музыкой. Александр также, как и Вадим Денисов, в этот раз ехал в Сирию внеурочно, тоже не мог отказать", - говорится в сообщении Первого канала, на котором он проработал десять лет.

Катастрофа Ту-154 под Сочи

Самолет Ту-154, на борту которого находились военнослужащие, журналисты, музыканты ансамбля имени Александрова, а также Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов пропал с радаров через две минуты после взлета. Позже обломки были найдены в 1,5 км от побережья Сочи.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия".

Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим.