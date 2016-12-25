Трое сотрудников Первого канала и трое сотрудников "Звезды" были на борту Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Трое сотрудников Первого канала, корреспондент, звукорежиссер и оператор, были на борту пропавшего Ту-154, который летел в Сирию, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

"Дмитрий Рунков, корреспондент, Вадим Денисов, оператор, и звукооператор Александр Сойдов", - сказала директор по связям с общественностью Лариса Крымова. Она подтвердила, что журналисты летели в Сирию.

На борту разбившегося самолета также находилась съемочная группа "Звезды" в составе трех человек, сообщается на сайте телеканала.

"На борту самолета находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек", - говорится в сообщении.

Источник сообщил ТАСС, в их числе были журналист, оператор и ассистент оператора. Сейчас в Сочи оперативно вылетает съемочная группа телеканала, которая примет участие в расследовании.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним").

Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий