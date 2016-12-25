Власти Чили объявили эвакуацию в связи с угрозой цунами после сильного землетрясения

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (Onemi) Чили объявило об эвакуации людей из прибрежных районов в регионе Лос-Лагос на юге страны в связи с угрозой цунами после сильного землетрясения.
"Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили объявила об угрозе цунами. Onemi постановляет провести эвакуацию из прибрежных районов в безопасную зону в регионе Лос-Лагос", - говорится в заявлении ведомства. Кроме того, управление рекомендовало жителям регионов Био-Био, Арауканиа, Лос-Риос и Айсен покинуть пляжи.
По данным Onemi, в большинстве районов цунами может достигнуть берегов до 13:19 по местному времени (19:19 мск).
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.