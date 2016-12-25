Власти Чили объявили эвакуацию в связи с угрозой цунами после сильного землетрясения

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (Onemi) Чили объявило об эвакуации людей из прибрежных районов в регионе Лос-Лагос на юге страны в связи с угрозой цунами после сильного землетрясения.

"Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили объявила об угрозе цунами. Onemi постановляет провести эвакуацию из прибрежных районов в безопасную зону в регионе Лос-Лагос", - говорится в заявлении ведомства. Кроме того, управление рекомендовало жителям регионов Био-Био, Арауканиа, Лос-Риос и Айсен покинуть пляжи.

По данным Onemi, в большинстве районов цунами может достигнуть берегов до 13:19 по местному времени (19:19 мск).

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.