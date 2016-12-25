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Власти Чили отменили угрозу цунами

Происшествия
25 декабря, 20:00 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Данных о пострадавших при землетрясении нет
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чилийские власти отменили угрозу цунами на юге страны, объявленную после мощного землетрясения. Об этом сообщил глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям (Onemi) республики Рикардо Торо.

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"Угроза цунами в регионе Лос-Лагос отменена", - приводит его слова на своем сайте газета El Mercurio. При этом Торо отметил, что необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется. "Населению следует находиться вдали от пляжей, как минимум в 80 метрах", - добавил он.

Как отметили в Onemi, данных о пострадавших при землетрясении нет. В результате подземных толчков были сильно повреждены несколько дорог, а также нарушено электроснабжение на острове Чилоэ.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к западу от города Кельон. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

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