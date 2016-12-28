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"Роснано" пока не получало представление Генпрокуратуры по несвоевременной оплате закупок

Происшествия
28 декабря, 16:47 дата обновления: 28 декабря, 17:01 UTC+3
Ранее ГП потребовала у руководства "Роснано" устранить выявленные нарушения и наказать виновных
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Роснано" пока не получало представление Генпрокуратуры по вопросу несвоевременной оплаты закупок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роснано".

"К нам в компанию представление от Генпрокуратуры пока не поступало. Как только оно поступит, мы будем готовы его прокомментировать", - заявили в пресс-службе.

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"Насколько мы понимаем из сообщений СМИ, к нам могут быть замечания по срокам оплаты контрагентам оказанных "Роснано" услуг. В нашей практике, как и бывает в деловом мире, случаются отклонения по тем или иным техническим причинам. Но поскольку характер подобных случаев действительно технический, ни один контрагент никогда не предъявлял "Роснано" каких-либо претензий, связанных со сроками оплаты", - добавили в компании.

Ранее в среду сообщалось, что Генеральная прокуратура России внесла представление руководству АО "Роснано", потребовав устранить нарушения с несвоевременной оплатой при закупках и наказать виновных.

Согласно заявлению надзорного ведомства, проведенная прокуратурой проверка "Роснано" выявила нарушения законодательства в части своевременной оплаты по заключенным договорам с предпринимателями. Опоздания по оплате услуг "Роснано" контрагентам составляли от двух рабочих дней до одного года. По мнению Генпрокуратуры, это "создавало предпосылки наступления для них (контрагентов) негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по зарплате, налогам и сборам".

Кроме того, как отмечали в прокуратуре, "Роснано" несвоевременно размещало информацию в единой информационной системе в сфере закупок.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что прокуроры продолжают работу по пресечению нарушений законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам и договорам с предпринимателями.

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