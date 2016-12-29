Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось до 76 человек

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Число жертв спиртосодержащего концентрата "Боярышник" в Иркутске увеличилось до 76 человек, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

"По последним данным, общее число пострадавших - 123, погибших - 76 человек. У всех 76 подтвержденная причина смерти - метанол", - сказал он на заседании региональной комиссии по ЧС.

Ранее в четверг Минздрав региона подтверждал данные о 74 жертвах "Боярышника".

По словам Ярошенко, в четверг впервые за последние четыре дня властями зафиксирован новый случай отравления спиртосодержащими продуктами. "В 5 часов утра из города Шелехов в Медсанчасть ИАПО Иркутска поступил мужчина с признаками отравления метиловым спиртом. Биохимический анализ крови подтвердил наличие метилового спирта в крови пострадавшего. Мужчина находится в тяжелом состоянии, с его слов, он употреблял косметическое средство "Боярышник", - отметил министр.

Всего медучреждениях города с отравлением суррогатом сейчас находятся 9 человек, уточнил Ярошенко.

В Иркутской области действует режим ЧС, введенный властями в связи с массовым отравлением.