Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось до 76 человек

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ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Число жертв спиртосодержащего концентрата "Боярышник" в Иркутске увеличилось до 76 человек, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.
"По последним данным, общее число пострадавших - 123, погибших - 76 человек. У всех 76 подтвержденная причина смерти - метанол", - сказал он на заседании региональной комиссии по ЧС.
Ранее в четверг Минздрав региона подтверждал данные о 74 жертвах "Боярышника".
По словам Ярошенко, в четверг впервые за последние четыре дня властями зафиксирован новый случай отравления спиртосодержащими продуктами. "В 5 часов утра из города Шелехов в Медсанчасть ИАПО Иркутска поступил мужчина с признаками отравления метиловым спиртом. Биохимический анализ крови подтвердил наличие метилового спирта в крови пострадавшего. Мужчина находится в тяжелом состоянии, с его слов, он употреблял косметическое средство "Боярышник", - отметил министр.
Всего медучреждениях города с отравлением суррогатом сейчас находятся 9 человек, уточнил Ярошенко.
В Иркутской области действует режим ЧС, введенный властями в связи с массовым отравлением.