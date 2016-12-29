Одиннадцать семей военнослужащих уже получили выплаты в размере 5,8 млн рублей

ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Одиннадцать семей военнослужащих вчера получили выплаты в размере 5,8 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков.

"На борту самолета было 20 военнослужащих, уже вчера 11 семей получили выплаты в 5,8 млн рублей", - сказал Панков.

Выплаты семьям погибших военнослужащих и гражданских специалистов Минобороны начались в среду, о чем сообщила накануне страховая компания "СОГАЗ". Ранее страховая компания сообщила, что семья каждого погибшего военнослужащего в крушении Ту-154 под Сочи получит страховую компенсацию в общей сложности более 5,8 млн руб.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза