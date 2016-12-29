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Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве

Происшествия
29 декабря, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
34-летний мужчина полностью признал свою вину
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее маленького сына в подмосковном Королеве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

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"По подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 34-летний житель Тульской области, который полностью признал свою вину. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия", - сказали в пресс-службе, добавив, что следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

По данным СК, 27 декабря в правоохранительные органы обратились работники детского сада, которые заявили, что пятилетний мальчик с 19 декабря перестал ходить в детсад. В тот же день тела ребенка и его 46-летней матери были обнаружены в квартире по их постоянному месту регистрации в Королеве с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

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