СМИ: 15 мирных жителей убиты при налете ВВС коалиции на востоке Мосула

КАИР, 7 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Пятнадцать мирных жителей были убиты при налете боевых самолетов международной коалиции, которую возглавляют США, на востоке иракского города Мосул. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Как рассказал начальник хирургического отделения полевого госпиталя близ Мосула доктор Ахмед Раид аль-Хамдани, "несколько самолетов коалиции атаковали колонну из 10 бензовозов, которые развозили топливо местным жителям". В результате авианалета все грузовики были сожжены, погибли 15 местных жителей, находившихся в этот момент рядом с машинами.

Доктор аль-Хамдани подтвердил, что все разбомбленные цистерны предназначались для гражданских лиц и не имели никакого отношения к снабжению формирований террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), на которые близ Мосула обычно "охотятся" ВВС международной коалиции.

В настоящее время иракские правительственные войска проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны - Мосула, который уже более двух лет находится под контролем боевиков. Наземная военная кампания по восстановлению контроля властей в Мосуле началась 17 октября. В ней участвуют иракская армия, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции.