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Министр обороны Кот-д'Ивуара удерживается повстанцами в здании в городе Буаке

Происшествия
7 января, 23:18 UTC+3 МОСКВА 7, января. /ТАСС
Удержанию министра предшествовал обстрел здания с правительственной делегацией внутри
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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр Кот-д'Ивуара, ответственный за оборону, Ален-Ришар Донвахи удерживается бунтующими военнослужащими в административном здании в городе Буаке. Туда он прибыл 7 января вместе с другими членами правительственной делегации для проведения переговоров с солдатами, которые требуют повышения жалования и улучшения условий жизни и труда, сообщает France Presse (AFP). 

Отмечается, что бунтовщиков не устроили слова президента страны Алассана Уаттары, который заявил, что "требования солдат, касающиеся надбавок и улучшения жизненных условий, будут учтены". Кроме того, глава государства призвал военнослужащих "вернуться в казармы, чтобы принятые решения могли быть выполнены в спокойной обстановке".

Бунтующие военнослужащие запретили Донвахи и другим членам правительственной делегации покидать административное здание. Кроме того, военнослужащие требуют от президента назвать точную дату выполнения их требований и огласить сумму, которую получат недовольные.

Ранее сообщалось, что власти Кот-д'Ивуара достигли договоренности с повстанцами о прекращении продолжающихся второй день беспорядков. Как сообщил агентству чиновник, принимавший участие в переговорах, делегации правительства, возглавляемой Донвахи, в ходе переговоров в захваченном Буаке удалось уговорить повстанцев сложить оружие.

Эту информацию чуть позже подтвердил и президент страны Алассан Уаттара. Выступая перед журналистами, он отметил, что правительство согласилось принять во внимание требования военнослужащих о повышении жалования и улучшении условий жизни и труда. Военнослужащие в свою очередь объявили, что готовы вернуться в казармы.

Группа военнослужащих в ночь с 5 на 6 января вступила в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, похитила оружие из полицейских участков второго по величине города Буаке в центральной части Кот-д'Ивуара, после чего заняла боевые позиции на въездах в город. Позже военнослужащие подняли бунт еще в двух городах Кот-д'Ивуара - Далоа и Корого. Хорошо вооруженные повстанцы взяли под контроль некоторые дороги. Силы безопасности покинули населенные пункты, где произошли беспорядки.

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