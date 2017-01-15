Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тело второго подростка обнаружено на месте поисковой операции на Кубани

Происшествия
15 января, 20:30 дата обновления: 15 января, 20:33 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Пятеро подростков, переходивших реку Кирпили в Краснодарском крае, провалились под лед
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Тело второго подростка обнаружено на реке Кирпили в Краснодарском крае, где днем под лед провалились пятеро подростков. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Второй подросток найден мертвым на месте поисков. Поисковая операция продолжается", - уточнил собеседник.

Смотрите также

Найдено тело подростка, провалившегося под лед в Краснодарском крае
Подростки провалились под лед в Краснодарском крае

Сообщается, что поисковая группа, которая сейчас составляет 74 человека, в ближайшее время будет увеличена. На место также прибудут водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).

Инцидент произошел в воскресенье днем, когда пятеро подростков 12-13 лет переходили через реку. Один из них спасен, его жизнь вне опасности. По данному факту СК проводит проверку.

Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка полноты мер, принимаемых органами местного самоуправления, территориального подразделения МЧС, общеобразовательной организацией по предупреждению происшествий с участием детей на замерзших водоемах", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что дети, попавшие под лед, воспитывались в благополучных семьях и характеризовались положительно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Пожар в особняке с художественными мастерскими в центре Москвы потушен
5
Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи населенных пунктов на западе Чили
15
Паника в аэропорту. Фото и видео с места трагедии во Флориде
Интересное
Бенедикт Камбербэтч
"Родина", "Шерлок" и "Черные паруса": какие сериалы смотреть в январе
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
2
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
3
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
6
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
7
Швейцарский адвокат рассказал о допросе Гульнары Каримовой в Ташкенте
Темы дня
Реклама