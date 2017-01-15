Тело второго подростка обнаружено на месте поисковой операции на Кубани

КРАСНОДАР, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Тело второго подростка обнаружено на реке Кирпили в Краснодарском крае, где днем под лед провалились пятеро подростков. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Второй подросток найден мертвым на месте поисков. Поисковая операция продолжается", - уточнил собеседник.

Сообщается, что поисковая группа, которая сейчас составляет 74 человека, в ближайшее время будет увеличена. На место также прибудут водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).

Инцидент произошел в воскресенье днем, когда пятеро подростков 12-13 лет переходили через реку. Один из них спасен, его жизнь вне опасности. По данному факту СК проводит проверку.

Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка полноты мер, принимаемых органами местного самоуправления, территориального подразделения МЧС, общеобразовательной организацией по предупреждению происшествий с участием детей на замерзших водоемах", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что дети, попавшие под лед, воспитывались в благополучных семьях и характеризовались положительно.