Rai News 24: число погибших при сходе лавины в Италии достигло 21 человека

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии достигло 21 человека. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Согласно распространенной информации, утром в среду из-под завалов были извлечены тела еще троих погибших.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель, полностью накрыв четырехэтажное здание. Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля.

Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту происшествия.