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В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко

Происшествия
25 января, 17:47 дата обновления: 25 января, 17:52 UTC+3
Вместо него создана новая структура - Управление "Р" по борьбе с правонарушениями в сферах добычи природных ресурсов
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Бывший заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко, ноябрь 2016 года

Бывший заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко, ноябрь 2016 года

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МВД России подтвердило ликвидацию Управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Как сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк, вместо этого управления будет создано новое, отвечающее за борьбу с правонарушениями в сферах добычи природных ресурсов.

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По приказу главы МВД Владимира Колокольцева в ГУЭБиПК ликвидировано Управление "Т", занимавшееся борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии, сказала Волк. Вместо этого управления создана новая структура - Управление "Р" - по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.

По словам официального представителя МВД, в новом управлении созданы четыре отдела, в которых предусмотрены следующие направления деятельности по борьбе с правонарушениями в сферах: добычи, транспортировки нефти и газа, горной промышленности, незаконным оборотом драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, переработки, транспортировки нефтепродуктов и газоконденсата, а также химической промышленности, генерирования, передачи и распределения электроэнергии, угольной промышленности.

"Общая штатная численность ГУЭБиПК МВД России в результате принятия приказа не изменилась", - уточнила Волк. В настоящее время кандидаты на замещение вакантных должностей Управления "Р" проходят проверки со стороны ГУ собственной безопасности МВД и ФСБ с целью отбора сотрудников, наиболее подготовленных к осуществлению профессиональной деятельности и эффективному выполнению стоящих перед ГУЭБиПК МВД России задач.

Ранее источник в правоохранительных органах ТАСС сообщал, что в антикоррупционном главке МВД проведены структурные изменения после задержания и последующего ареста врио начальника Управления "Т" Дмитрия Захарченко, после чего в ГУЭБиПК была проведена комплексная проверка с участием Главного управления собственной безопасности МВД России, по результатам которой были уволены ряд сотрудников, в том числе находившиеся в подчинении Захарченко.

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