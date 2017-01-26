Защитник члена "меджлиса крымских татар" Умерова задержан в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Правоохранительные органы задержали в четверг в Симферополе адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы замглавы запрещенного в РФ "меджлиса крымских татар" Ильми Умерова. Об этом ТАСС сообщил его коллега, адвокат Николай Полозов.

"На текущий момент известно, что он (Курбединов) задержан, он удерживается в центре противодействия экстремизму (МВД), в доме и офисе адвоката провели обыски", - сказал Полозов. По его сведениям, Курбединова могут подозревать в совершении экстремистского преступления. Другой информации у Полозова, по его словам, пока нет.

ТАСС пока не располагает комментариями МВД и ФСБ в связи с информацией о задержании Курбединова.

В среду в Симферополе был задержан и сам Полозов, который также представляет интересы Умерова. По словам адвоката, следователи хотели допросить его в качестве свидетеля по делу члена "меджлиса", однако от дачи показаний он отказался.

В отношении Умерова расследуется уголовное дело по ст. 280.1 УК РФ ("Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ"). Сам он в среду написал на своей странице в "Фейсбуке", что в пятницу ему предъявят обвинение в новой редакции.

По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова было размещены в Интернете, они и стали основанием для возбуждения уголовного дела. В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, зампредседателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.