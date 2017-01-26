Вторая за день крупная авария произошла на автостраде в центральной Польше

ВАРШАВА, 26 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вторая за день крупная авария произошла на трассе А1 в центральной Польше, неподалеку от того места, где чуть ранее столкнулись более 40 автомобилей. Как сообщают работающие на месте ДТП спасатели, в общей сложности 28 человек попали в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Обе аварии произошли на участке между городами Ломжа и Петркув-Трибунальский буквально в полукилометре друг от друга. В первом ДТП участвовали 43 автомобиля (как легковые, так и грузовые), во втором - 25.

"Никто не погиб", - сказал один из спасателей в эфире Польского телевидения.

По информации МВД республики, на месте происшествия работают 100 полицейских, 70 спасателей и 20 машин скорой помощи. Официально причины аварий не сообщаются. Движение на автостраде А1 приостановлено в обоих направлениях.

По предварительной информации, причиной первого ДТП стало столкновение двух грузовиков, что в условиях плохой видимости из-за тумана привело к эффекту домино.