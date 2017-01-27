Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины из автомобиля, упавшего в Москву-реку в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудник ДПС Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину из салона. Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег", - рассказала Волк.
ДТП произошло вечером, 26 января на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала в Москве. В результате столкновения двух автомобилей, одна из машин пробила ограждение и упала в реку. Сотрудники экипажа ГАИ, патрулировавшие этот участок, незамедлительно приняли меры к спасению девушки-водителя и вызвали экстренные службы. Для подъема автомобиля из воды вызван специальный кран МЧС.
Пострадавшая была передана врачам скорой помощи. Автоинспектор был доставлен в больницу с переохлаждением и отморожением обеих кистей.