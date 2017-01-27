Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины

Происшествия
27 января, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
ДТП, в результате которого одна из автомашин пробила ограждение и упала в Москву-реку, произошло вечером 26 января
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины из автомобиля, упавшего в Москву-реку в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудник ДПС Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину из салона. Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег", - рассказала Волк.

ДТП произошло вечером, 26 января на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала в Москве. В результате столкновения двух автомобилей, одна из машин пробила ограждение и упала в реку. Сотрудники экипажа ГАИ, патрулировавшие этот участок, незамедлительно приняли меры к спасению девушки-водителя и вызвали экстренные службы. Для подъема автомобиля из воды вызван специальный кран МЧС.

Пострадавшая была передана врачам скорой помощи. Автоинспектор был доставлен в больницу с переохлаждением и отморожением обеих кистей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
Интересное
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
900 дней жизни
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама