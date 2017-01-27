Суд рассмотрит еще 32 материала в отношении Багдасарян о неуплате штрафов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мировой суд рассмотрит еще 32 административных дела в отношении Мары Багдасарян, не выплачивающей штрафы, назначенные ей за нарушения ПДД. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"В производство мирового участка 353 района Аэропорт города Москвы в отношении Мары Багдасарян поступило 32 материала об административных правонарушениях. Рассмотрение первого материала назначено на 10 февраля", - сказал он.

Багдасарян вменяют совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок"). 9 февраля Савеловский суд также рассмотрит иск прокуратуры о лишении ее водительских прав.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд вновь отправил ее под административный арест за прогулы обязательных работ.