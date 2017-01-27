Компания "Пензаэнерго" перешла на особый режим работы из-за ЧП на ТЭЦ

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Пензаэнерго" (входит в группу компаний "Россети") перешла на особый режим работы из-за ЧП на Пензенской ТЭЦ-1, сообщили в пятницу в ее пресс-службе.

"В связи с чрезвычайной ситуацией на Пензенской ТЭЦ-1... "Пензаэнерго" функционирует в особом режиме работы... На случай возникновения нештатных ситуаций сформированы и приведены в готовность 20 мобильных и аварийно-восстановительных бригад", - сказали в пресс- службе.

Ситуация контролируется Штабом электросетевого комплекса ПАО "Россети". Распределительный электросетевой комплекс филиала "Пензаэнерго" работает полноценно, энергоснабжение областного центра осуществляется в полном объеме, добавили в пресс-службе.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение крыши в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла в 20-градусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.