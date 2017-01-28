Прокуратура Чили подозревает 34 человека в причастности к распространению лесных пожаров

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чилийская прокуратура предъявила обвинения в причастности к распространению лесных пожаров 34 людям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"До 34 человек выросло число людей, которым прокуратура официально предъявила обвинения в связи с пожарами, которые бушуют в центре и на юге нашей страны", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, за последние сутки один человек был задержан на месте преступления в коммуне Куранилауэ, регион Био-Био. Ему удалось поджечь небольшой участок с травой, однако пожарные и полиция смогли быстро взять очаг возгорания под контроль.
По последним данным, жертвами лесных пожаров, которые бушуют в республике уже несколько недель, стали по меньшей мере 11 человек. Уничтожены более тысячи зданий, не менее 8 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. По данным национального управления по чрезвычайным ситуациям (Onemi) Чили, площадь пожаров превысила 289 тыс. гектаров.
В тушении пожаров задействованы 46 летательных аппаратов чилийских служб. В среду к работе также приступил самый большой в мире пожарный самолет Boeing 747-400 Supertanker, присланный из США. Кроме того, в ближайшие дни в Чили должен прибыть самолет Ил-76, предоставленный МЧС России.
Как отмечает министерство внутренних дел южноамериканской республики, с огнем в республике борются специалисты и пожарные из Франции, США, Колумбии и Мексики. В скором времени к ним должны присоединиться их коллеги из Аргентины, Испании, Бразилии и Перу.