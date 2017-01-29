Движение поездов на Филевской линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Движение поездов на Филевской линии московского метро, прерванное ранее из-за инцидента с пассажиром, восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"19:08 Филевская линия. Движение восстановлено и входит в график", - говорится в сообщении.

19:08 Филёвская линия. Движение восстановлено и входит в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 января 2017 г.

Во время сбоя пассажирам рекомендовали пользоваться Арбатско-Покровской линией. Службы метрополитена сделали все возможное для скорейшего восстановления движения на линии.

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, на станции метро "Кунцевская" Филевской линии неизвестный упал на рельсы под подходящий поезд. Машинист успел применить экстренное торможение.

"Инцидент произошел сегодня около 18:45 на платформе станции "Кунцевская". Неизвестный упал на рельсы под подходящий поезд, однако машинист применил экстренное торможение. Прибывшие на место ЧП спасатели подняли пострадавшего на платформу и передали врачам скорой помощи. По предварительным данным, у потерпевшего перелом руки", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причину произошедшего.

Это второе ЧП за выходные в московском метро. Накануне около 12:00 мск жительница Москвы 1974 года рождения после разговора по мобильному телефону взяла за руку свою малолетнюю дочь и прыгнула под подходящий поезд на станции метро "Молодежная". Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, а ребенок - многочисленные ушибы и травмы. Пострадавших доставил в больницу вертолет Московского авиационного центра. Впоследствии женщина от полученных травм скончалась, ее дочь продолжает находится в тяжелом состоянии.