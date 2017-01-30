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Полиция эвакуировала прихожан из мечети в Квебек-Сити, где произошла стрельба

Происшествия
30 января, 7:44 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
В городском управлении полиции сообщили, что ситуация находится под контролем
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ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полицейские полностью контролируют ситуацию в районе нападения на мечеть в канадском Квебек-Сити. Об этом в воскресенье заявили в городском управлении полиции.

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"Ситуация под контролем, помещение проверено, (прихожане) мечети эвакуированы. Расследование продолжается", - говорится в заявлении. В полиции пока не сообщают о количестве жертв и пострадавших, но подтверждают, что "есть погибшие и раненые". На данный момент в управлении отметили, что задержали двух нападавших, а также, что у них мог быть третий сообщник.

Глава мечети, которая известна, как Исламский культурный центр, Мохамед Янгуи заявил журналистам, что в результате нападения погибли пять прихожан. Всего в этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек.

Телеканал CBC сообщил, что в июне 2016 года во время священного для мусульман месяца рамадан кто-то подбросил ко входу в эту мечеть свиную голову. Тогда злоумышленников найти не удалось.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "трусливым нападением".

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