Власти Пензы обвинили "Т Плюс" в затягивании ликвидации аварии на теплосетях

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ПЕНЗА, 30 января. /ТАСС/. Сроки ликвидации аварии на теплосетях в Пензе затянулись из-за того, что компания "Т- Плюс", которой принадлежит ТЭЦ-1, не предупредила управляющие компании, что ремонт на станции займет 12-14 часов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на портале администрации Пензы.
"По мнению специалистов, тепловые сети в районе Севера можно было бы сохранить, если бы ресурсоснабжающая организация ПАО "Т-Плюс" предупредила, что ремонт на ТЭЦ займет 12-14 часов. Тогда УК приняли бы соответствующие меры. А так как были заверения, что нужно подождать еще 3-4 часа, в ряде микрорайонов вода в трубах замерзла. Это в конечном итоге послужило причиной затягивания сроков ликвидации аварии", - отмечается в сообщении.
Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, работающая в сфере энергетики, обеспечивает теплоснабжение в 16 регионах России. Под ее управлением находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 тыс. километров тепловых сетей.
В результате аварии на ТЭЦ-1 в Пензе 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.