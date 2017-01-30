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МАК: официальные комментарии по катастрофе Ту-154 в Сочи предоставляет только Минобороны

Происшествия
30 января, 16:48 UTC+3
Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете, для ускорения расследования катастрофы к нему привлечены эксперты сразу нескольких НИИ
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© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Несколько научно-исследовательских институтов и экспертных учреждений принимают участие в расследовании авиакатастрофы самолета Ту-154 Минобороны, который разбился в акватории Черного моря. Об этом ТАСС сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

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"Для наиболее полного и оперативного расследования этой катастрофы Министерством обороны РФ привлечены ресурсы нескольких научно-исследовательских и экспертных учреждений. Среди них Межгосударственный авиационный комитет, обладающий большим опытом расследования авиационных происшествий с самолетами типа Ту-154 и необходимыми ресурсами для оказания содействия в целях ускорения расследования", - говорится в сообщении комитета.

В МАК отметили, что эксперты комитета привлечены к расследованию данной катастрофы на основе заключенного в 2006 году соглашения о сотрудничестве между МАК и Службой безопасности полетов Минобороны России в области расследования и предотвращения авиационных происшествий. "Соглашение предусматривает сотрудничество специалистов в ходе расследований авиационных происшествий, обмен информацией, методиками, экспертными и лабораторно- техническими ресурсами", - отметили в МАК.

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В этой структуре подчеркнули, что на протяжении многолетнего сотрудничества в области расследования авиационных происшествий МАК отмечает высокий профессионализм специалистов как Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил, так и научно- исследовательских организаций Минобороны России.

В МАК заявили, что официальные комментарии по данному расследованию предоставляет исключительно Минобороны России.

"МАК информирует, что официальные комментарии по данному расследованию предоставляет исключительно Минобороны России", - говорится в сообщении.

Катастрофа Ту-154

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, народный артист России Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В начале января в СМИ появилась информация о том, что эксперты Минобороны предварительно установили причины авиакатастрофы: перегруженность самолета и ошибка пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Однако в ведомстве эту информацию назвали слухами и опровергли.

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