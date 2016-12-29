"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154

Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в СирииПолитика 29 декабря, 14:28
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе ФрязиноФото 29 декабря, 14:11
За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменовСпорт 29 декабря, 14:00
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:57
Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствииСпорт 29 декабря, 13:55
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:53
Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспалОбщество 29 декабря, 13:52
Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивнымиСпорт 29 декабря, 13:47
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 январяКосмос 29 декабря, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Глава комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154, летевшего в Сирию, Максим Соколов и другие эксперты на прошедшей в ТАСС пресс-конференции отчитались об итогах спасательной операции в Черном море и рассказали о предварительных версиях случившегося. При этом в ходе мероприятия участники подчеркнули, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.
Какой официальной информацией поделились специалисты, задействованные в работе над поиском причин трагедии - в материале ТАСС.