"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154

Глава комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154, летевшего в Сирию, Максим Соколов и другие эксперты на прошедшей в ТАСС пресс-конференции отчитались об итогах спасательной операции в Черном море и рассказали о предварительных версиях случившегося. При этом в ходе мероприятия участники подчеркнули, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

Какой официальной информацией поделились специалисты, задействованные в работе над поиском причин трагедии - в материале ТАСС.

? Каковы результаты поисково-спасательной операции? Основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена.

Район катастрофы с самолетом Ту-154 обследован полностью.

В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды 19 тел и более 230 фрагментов погибших

На поверхность также удалость поднять почти две тысячи обломков самолета.

Мероприятия по опознанию останков погибших в катастрофе Ту-154 займут около четырех недель. ? Какая работа на месте крушения проводится сейчас? Поисковая операция будет продолжена.

МЧС продолжает воздушный мониторинг района крушения.

На месте крушения самолета работают 74 водолаза МЧС с допусками погружения на глубину до 100 метров. ? Какая помощь будет оказана родственникам погибших? Минобороны РФ взяло на себя все вопросы по организации похорон жертв катастрофы.

Страховые выплаты в связи с крушением Ту-154 по линии Минтруда получат 42 человека

Сбербанк принял решение о списании долгов погибших.

Страховая компания "СОГАЗ" приступила к страховым выплатам родным погибших 28 декабря. Ранее сообщалось, что компания выплатит семье каждого погибшего в общей сложности более 5,8 млн руб.

Московские власти оплатят похороны погибших, а также будут ежемесячно выплачивать компенсации детям, потерявшим родителей при крушении.

Роструд готов оказать социальную помощь и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер для трудоустройства членов семьи, помощи в обучении, устройстве детей в детстве сады.

Одиннадцать семей военнослужащих 28 декабря уже получили выплаты в размере 5,8 млн рублей.

Лимит страховых компенсаций для родных военных составит до 7,8 млн руб., для семей гражданских лиц, находившихся в самолете, - 3 млн руб, ранее сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. ? Каковы предварительные версии катастрофы? Версия о теракте исключена.

После расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту не было.

Одной из версий стал человеческий фактор.

Во время полета мог произойти отказ техники.

Также на самолет мог повлиять сдвиг ветра.

Столкновение с птицей также не исключается.

Приоритетной версии нет, количество версий уменьшилось после анализа бортовых накопителей.

Ранее выдвигалось около 15 версий, но после обнаружения двух бортовых самописцев, количество причин аварии сократилось до семи.

Министр транспорта заявил о нештатной работе техники.