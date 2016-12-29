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"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154

Происшествия
29 декабря, 13:57 UTC+3
В ТАСС состоялась пресс-конференция в ходе которой представители комиссии по расследованию крушения борта Минобороны рассказали о ликвидации последствий катастрофы и помощи семьям погибших
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Максим Соколов

Максим Соколов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154, летевшего в Сирию, Максим Соколов и другие эксперты на прошедшей в ТАСС пресс-конференции отчитались об итогах спасательной операции в Черном море и рассказали о предварительных версиях случившегося. При этом в ходе мероприятия участники подчеркнули, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

Какой официальной информацией поделились специалисты, задействованные в работе над поиском причин трагедии - в материале ТАСС.

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Каковы результаты поисково-спасательной операции?
  • Основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена.
  • Район катастрофы с самолетом Ту-154 обследован полностью.
  • В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды 19 тел и более 230 фрагментов погибших
  • На поверхность также удалость поднять почти две тысячи обломков самолета.
  • Мероприятия по опознанию останков погибших в катастрофе Ту-154 займут около четырех недель.
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Какая работа на месте крушения проводится сейчас?
  • Поисковая операция будет продолжена.
  •  МЧС продолжает воздушный мониторинг района крушения.
  •  На месте крушения самолета работают 74 водолаза МЧС с допусками погружения на глубину до 100 метров.
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Какая помощь будет оказана родственникам погибших?
  • Минобороны РФ взяло на себя все вопросы по организации похорон жертв катастрофы.
  • Страховые выплаты в связи с крушением Ту-154 по линии Минтруда получат 42 человека
  • Сбербанк принял решение о списании долгов погибших.
  • Страховая компания "СОГАЗ" приступила к страховым выплатам родным погибших 28 декабря. Ранее сообщалось, что компания выплатит семье каждого погибшего в общей сложности более 5,8 млн руб.
  • Московские власти оплатят похороны погибших, а также будут ежемесячно выплачивать компенсации детям, потерявшим родителей при крушении.
  • Роструд готов оказать социальную помощь и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер для трудоустройства членов семьи, помощи в обучении, устройстве детей в детстве сады.
  • Одиннадцать семей военнослужащих 28 декабря уже получили выплаты в размере 5,8 млн рублей.
  • Лимит страховых компенсаций для родных военных составит до 7,8 млн руб., для семей гражданских лиц, находившихся в самолете, - 3 млн руб, ранее сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.
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Каковы предварительные версии катастрофы?
  • Версия о теракте  исключена.
  • После расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту не было.
  • Одной из версий стал человеческий фактор.
  • Во время полета мог произойти отказ техники.
  • Также на самолет мог повлиять сдвиг ветра.
  • Столкновение с птицей также не исключается.
  • Приоритетной версии нет, количество версий уменьшилось после анализа бортовых накопителей.
  • Ранее выдвигалось около 15 версий, но после обнаружения двух бортовых самописцев, количество причин аварии сократилось до семи.
  • Министр транспорта заявил о нештатной работе техники.

 

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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