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Сбербанк обещает списать долги погибших в катастрофе Ту-154

Происшествия
29 декабря, 12:35 UTC+3
Для этого необходимо будет получить соответствующее заявление от близких родственников
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154, заявил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов.

"Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников", - сказал он.

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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