Сбербанк обещает списать долги погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154, заявил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов.

"Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников", - сказал он.