Родные погибших в Ту-154 военных получат до 7,8 млн руб., гражданских - 3 млн

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Лимит страховых компенсаций для родных военных, погибших в авиакатастрофе Ту-154, составит до 7,8 млн руб., для семей гражданских лиц, находившихся в самолете, - 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

По словам главы ВСС Игоря Юргенса, сообщение которого приводит пресс-служба, всем находившимся на борту Ту-154 положены выплаты по 2 млн руб. в рамках Воздушного кодекса. Помимо 2 млн руб. ещё по 1 млн руб. положены из средств Фонда социального страхования.

По обязательному страхованию военнослужащих (страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ) положена выплата на случай смерти в размере 2,337 млн рублей. Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе. Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 млн рублей. Впоследствии они компенсируются страховщику из бюджета.

Все страховые выплаты по погибшим осуществит "Согаз". Сам самолет по договору каско застрахован не был - это обычная практика Минобороны, которое не страхует самолеты от рисков имущественного вреда, сказал Юргенс.

Ранее страховая компания "Согаз" подтвердила готовность произвести выплаты компенсаций родным погибших военнослужащих в кратчайшие сроки.