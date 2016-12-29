ВТБ24, "Открытие" и "Хоум кредит" готовы помочь родственникам погибших в катастрофе Ту-154

AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 годаСпорт 29 декабря, 17:24
СМИ: Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТОМеждународная панорама 29 декабря, 17:20
Минкульт Польши выкупил "Даму с горностаем" у частного владельцаКультура 29 декабря, 17:10
Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 годаНовости Липецкой области 29 декабря, 17:06
Корпорация МСП расширила список приоритетных сфер по кредитной программе "6,5%"Корпорация МСП 29 декабря, 16:47
Источник: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубеСпорт 29 декабря, 16:45
"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млнСпорт 29 декабря, 16:44
Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собойСпорт 29 декабря, 16:40
Тарханов: молодым футболистам "Урала" важно иметь рядом такого игрока, как ШироковСпорт 29 декабря, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ24 объявил о готовности списать задолженность погибших в катастрофе Ту-154. О готовности помочь родственникам погибших также сообщили в банках "Открытие" и "Хоум кредит".
"Банк ВТБ24 на следующий день после трагедии предпринял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций и прощение задолженности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.
В банке "Хоум кредит" также выразили готовность списать задолженность погибших клиентов, "если таковые будут выявлены".
"Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154. Мы всегда стараемся войти в положение семей, которые сталкиваются с трагедией и по мере возможности помочь им: это может быть списание долга по кредиту или оказание материальной помощи", - подчеркнули в пресс-службе банка "Открытие". Чтобы получить компенсацию родственникам погибших необходимо обратиться в одно из отделений банка.
Ранее министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 Максим Соколов рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154. "Для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников", - сказал он, уточнив, что заявления будут приниматься не только в Сбербанке, но и в соответствующих штабах Минобороны и Минтруда.
Также Соколов подчеркнул, что в новогодние праздники ряд отделений ВТБ и Сбербанка в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154.