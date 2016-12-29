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ВТБ24, "Открытие" и "Хоум кредит" готовы помочь родственникам погибших в катастрофе Ту-154

Экономика и бизнес
29 декабря, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Банки объявили о готовности списать задолженности или выплатить дополнительные компенсации
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© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ24 объявил о готовности списать задолженность погибших в катастрофе Ту-154. О готовности помочь родственникам погибших также сообщили в банках "Открытие" и "Хоум кредит".

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"Банк ВТБ24 на следующий день после трагедии предпринял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций и прощение задолженности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

В банке "Хоум кредит" также выразили готовность списать задолженность погибших клиентов, "если таковые будут выявлены".

"Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154. Мы всегда стараемся войти в положение семей, которые сталкиваются с трагедией и по мере возможности помочь им: это может быть списание долга по кредиту или оказание материальной помощи", - подчеркнули в пресс-службе банка "Открытие". Чтобы получить компенсацию родственникам погибших необходимо обратиться в одно из отделений банка.

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Ранее министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 Максим Соколов рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154. "Для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников", - сказал он, уточнив, что заявления будут приниматься не только в Сбербанке, но и в соответствующих штабах Минобороны и Минтруда.

Также Соколов подчеркнул, что в новогодние праздники ряд отделений ВТБ и Сбербанка в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154.

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