Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Предварительные данные о причинах крушения самолета Ту-154 могут быть получены в январе 2017 года. Об этом сообщил министр транспорт РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения самолета.

"Очевидно, что была нештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал Соколов.

Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. "Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попал в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", - сказал он.

70 секунд

Говоря о деталях катастрофы, начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что "особая ситуация развивалась в течение 10 секунд" и "все было достаточно штатно" во время остального полета. "Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км час", - рассказал генерал.

По его словам, пока нет данных о том, под каким углом самолет столкнулся с водой.

Крушение Ту-154

Катастрофа произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. Погибли 92 человека, находившиеся на борту. Это военнослужащие, журналисты и сотрудники СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза