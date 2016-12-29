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Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154

Происшествия
29 декабря, 13:53 UTC+3
Предварительные данные о причинах катастрофы могут быть получены в январе 2017 года
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© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Предварительные данные о причинах крушения самолета Ту-154 могут быть получены в январе 2017 года. Об этом сообщил министр транспорт РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения самолета.

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"Очевидно, что была нештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал Соколов. 

Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. "Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попал в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", - сказал он. 

70 секунд

Говоря о деталях катастрофы, начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что "особая ситуация развивалась в течение 10 секунд" и "все было достаточно штатно" во время остального полета. "Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км час", - рассказал генерал.

По его словам, пока нет данных о том, под каким углом самолет столкнулся с водой.

Крушение Ту-154

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Катастрофа произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. Погибли 92 человека, находившиеся на борту. Это военнослужащие, журналисты и сотрудники СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

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