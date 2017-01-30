Замглава запрещенного в РФ "меджлиса" Умеров не признает обвинений в экстремизме

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Ильми Умеров, которого правоохранители подозревают в нарушении территориальной целостности РФ, не признает вины, сообщил он корреспонденту ТАСС после предъявления ему обвинения.
"Я вины не признал и никаких показаний по делу не давал", - сказал Умеров.
В понедельник следственным отделом УФСБ по РК и Севастополю заместителю председателя запрещенного в Российской Федерации "крымско-татарского меджлиса" Умерову предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
Как сообщалось ранее, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет, они и стали основанием для возбуждения уголовного дела.
В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.