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Замглава запрещенного в РФ "меджлиса" Умеров не признает обвинений в экстремизме

Происшествия
30 января, 19:48 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, января. /ТАСС
Ильми Умеров сообщил, что не давал никаких показаний
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Ильми Умеров, которого правоохранители подозревают в нарушении территориальной целостности РФ, не признает вины, сообщил он корреспонденту ТАСС после предъявления ему обвинения.

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"Я вины не признал и никаких показаний по делу не давал", - сказал Умеров.

В понедельник следственным отделом УФСБ по РК и Севастополю заместителю председателя запрещенного в Российской Федерации "крымско-татарского меджлиса" Умерову предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Как сообщалось ранее, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет, они и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.

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