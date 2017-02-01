Число погибших в крупном ДТП в Новой Москве возросло до девяти человек

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Девять человек, по уточненным данным, погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на Варшавском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы. Ранее сообщалось о восьми погибших.
По предварительным данным, в автомобиле УАЗ погибли четверо граждан Киргизии, сказал источник.
Столкновение автомобиля марки Toyota и УАЗа произошло на Варшавском шоссе возле деревни Коротыгино, после чего одна из машин загорелась. "В легковой машине погибли пять человек и трое пострадали, в сгоревшем УАЗе погибли четверо. Для деблокации пострадавших спасатели использовали специальный инструмент", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших в ДТП доставляет в больницу санитарный вертолет. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС. Движение транспорта по Варшавскому шоссе в месте ДТП осуществляется по реверсивной схеме, сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.
"Движение транспорта осуществляется по Варшавскому шоссе реверсивно по полосе, предназначенной для движения в сторону Москвы. На месте ЧП работают сотрудники ДПС. которые регулируют проезд транспорта и устанавливают причину аварии", - сказал собеседник агентства.