СК займется расследованием отравления более 40 постояльцев гостиницы в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. СК принял к производству уголовное дело, возбужденное полицией по факту отравления более 40 постояльцев одной из крупнейших гостиниц города "Прибалтийская". Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу.
"Принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - сообщает ведомство.
"С 27 января по 1 февраля 2017 года неустановленными лицами из числа работников организаций, осуществляющих питание и организацию проживания постояльцев гостиницы "Прибалтийская", были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло отравление более 40 потерпевших", - отметили в ГСУ. В гостинице изъяты образцы пищи, посуды, а также документы.
В прокуратуре Санкт-Петербурга ТАСС сообщили о начале проверки по факту массового отравления, о котором стало известно в среду.
Ранее в администрации гостиницы сообщили, что более 20 постояльцев получили пищевое отравление, якобы попробовав купленную на улице рыбу. На симптомы отравления пожаловались от 20 до 30 человек - участники проходящего в Петербурге делового мероприятия. Никто из обратившихся за медпомощью не госпитализирован.
"Случаи кишечной инфекции у постояльцев гостиницы "Прибалтийская" подтвердились. В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование", - сказал представитель управления Роспотребнадзора по Санкт- Петербургу.
Международная гостиница "Прибалтийская" входит в сеть Park Inn by Radisson. Здание располагается в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, имеет более 1000 номеров разной категории комфортности.
"Прибалтийская" считается крупнейшим конгресс-отелем в Петербурге. Здесь часто проходят значимые политические, экономические, образовательные форумы и саммиты.