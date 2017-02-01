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Отключение тепла в Пензе затронет центральную магистраль города с 200 домов

Происшествия
1 февраля, 20:12 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 1, февраля. /ТАСС
"Это порыв на теплосетях ПАО "Т Плюс", а не еще какая-либо авария на ТЭЦ-1", - сказал замглавы администрации города Юрий Ильин
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ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Одна центральная магистраль, где расположены более 200 домов, 4 детсада и 7 школ, останется без тепла после новой коммунальной аварии в Пензе. Об этом сообщил журналистам после заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС замглавы администрации города Юрий Ильин.

"Отключение теплоснабжения затронет одну центральную магистраль города, где услуги теплоснабжения получают чуть больше 200 домов, 4 детских садика и 7 школ. Это порыв на теплосетях ПАО "Т Плюс", а не еще какая-либо авария на ТЭЦ-1", - сказал он.

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Ранее начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов сообщил ТАСС, что после новой коммунальной аварии на теплосетях без тепла остались 206 многоквартирных домов, 4 школы, 8 детсадов и 2 больницы. Труба диаметром 800 мм, по его словам, лопнула на территории ТЭЦ-1.

Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Пензе ранее, 26 января. В результате аварии на ТЭЦ-1 и прорывов на теплотрассах 26 января без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Это привело к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

В связи с повреждением распределительных тепловых сетей в период с 27 по 30 января проводились работы по замене труб системы отопления, совместными усилиями в кратчайшие сроки произведена замена 2100 м труб диаметром 80 мм и замена 400 м труб диаметром 25 мм.

По результатам проведенной работы вечером 30 января все аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях завершены, и теплоснабжение потребителей Пензы восстановлено в полном объеме.

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