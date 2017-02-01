ПЕНЗА, 1 февраля./ТАСС/. Жители Пензы вновь на сутки остались без тепла, на этот раз из-за порыва на магистральной трубе компании "Т Плюс". Первая информация о порыве появилась в 17:15 мск, более 200 домов отключены от теплоносителя, сообщил замглавы администрации города Юрий Ильин.

"Утечка на магистральной трубе диаметром 800 мм, пока об ущербе говорить рано. 206 домов остались без отопления на 20 часов. Надо оценить ситуацию", - сказал он.

Власти называют ЧП порывом

Городские чиновники отправились на ТЭЦ-1, где и произошло новое ЧП. Чуть позже Ильин сообщил, что на ликвидацию порыва на магистральных сетях ТЭЦ-1 на территории самого предприятия ПАО "Т Плюс" понадобиться около суток.

"Это порыв на теплосетях ПАО "Т Плюс", а не еще какая-либо авария на ТЭЦ-1", - уточнил Ильин. Городские власти сообщили, что отключения затронут центральную часть города Пензы. Без тепла останутся более 200 домов, 4 школы, 8 детских садов и две больницы.

"Решение об организации учебных занятий и приемки детей в детсадах будем принимать утром 2 февраля оперативно и по ситуации. Если температурный режим в классах будет снижен, занятия отменим, родителей обзвонят педагоги и воспитатели. Но дежурные группы в детсадах организуем, как и на прошлой неделе", - сказал ТАСС начальник управления образования Юрий Голодяев, отметив, что городские чиновники организовали дежурство сотрудников учреждений с тем, чтобы не допустить новых протечек и порывов.

Комментировать ЧП на сетях представители ПАО "Т Плюс," по словам Ильина, отказались. "Могу сказать, что по информации ПАО "Т Плюс" ремонтные работы начались, город предложил помощь техникой и людскими ресурсами, компания ПАО "Т Плюс" от помощи отказалась", - сказал Ильин журналистам в 19:00 мск.

"Т Плюс" объяснило отключение плановым ремонтом

Компания "Т Плюс" позже сообщила СМИ, что 1 февраля возобновила плановые ремонтные работы на магистральной сети, отложенные из-за низких температур. "В Пензе проводятся плановые ремонтные работы на тепломагистрали № 13 диаметром 800 мм, где ранее была обнаружена утечка теплоносителя. Ремонт был отложен из-за низких температур наружного воздуха и начат (1 февраля - прим.ТАСС) , когда температура поднялась до минус 10 градусов. Решение о начале ремонтных работ принято 1 февраля на городском штабе по энергоснабжению при участии представителей администрации Пензы", - говорится в сообщении ПАО "Т Плюс".

В пресс-службе компании уточнили, что аварийных повреждений на теплотрассе 1 февраля не зафиксировано. Компания возобновила отложенный из-за морозов ремонт тепломагистрали в Пензе, где ранее была обнаружена утечка теплоносителя. За дефектом проводилось наблюдение, теперь же начат ремонт.

Ремонт под контролем

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев взял под свой контроль проведение ремонтных работ на магистрали и поручил завершить ремонт в сжатые сроки - не позднее 17:00 мск 2 февраля.

Ситуацию с плановым ремонтом тепломагистрали в Пензе взял под особый контроль и Минэнерго РФ. "Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба). Угрозы разморозки системы отопления в Пензе нет", - сказали в министерстве.

Прокуратура Пензенской области заявила о том, что начала масштабную проверку деятельности "Т Плюс" и ее дочерней компании "Т Плюс Теплосеть Пенза" в связи с происшествием на ТЭЦ-1. "Ход работ по устранению порыва находится на контроле прокуратуры области, действует "горячая линия" по вопросам, связанным с восстановлением теплоснабжения. На месте порыва работает оперативный сотрудник ведомства", - сообщила ТАСС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

26 января в результате аварии на ТЭЦ-1 и порывов на теплотрассах без тепла в двадцатиградусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

Как сообщила ранее пресс-служба Минэнерго РФ, в связи с повреждением теплосетей в Пензе в период с 27 по 30 января проводились работы по замене труб системы отопления, произведена замена 2100 м труб диаметром 80 мм и замена 400 м труб диаметром 25 мм. По результатам проведенной работы вечером 30 января все аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях завершены, теплоснабжение потребителей Пензы восстановлено в полном объеме.