Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд рассмотрит иск "Русфонда" по расходованию денег, собранных на лечение Фриске

Происшествия
2 февраля, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В соответствии с заключенным с Жанной Фриске договором в фонд должны были предоставить отчет о расходах на лечение певицы, однако этого сделано не было, сообщили в "Русфонде"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Перовский суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению иска "Русфонда" об отчете о расходовании средств, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Смотрите также

Дмитрий Шепелев представил книгу о борьбе Жанны Фриске с раком
Суд отклонил иск матери Жанны Фриске к Life.ru
Суд рассмотрит иск матери Жанны Фриске на 21 млн рублей к Life
"Русфонд" настаивает на возбуждении дела о хищении собранных для Жанны Фриске средств

Как пояснили ранее в "Русфонде", родственники Жанны Фриске, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в данный фонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны Фриске они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. Сейчас "Русфонд" пытается с помощью суда добиться отчета о расходовании этих денег.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. "Согласно документам, предоставленным "Русфонду", на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 млн рублей. Наши попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались", - добавили в благотворительной организации.

Как сообщалось ранее, в "Русфонд" был представлен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41-м году жизни. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фриске, Жанна Владимировна
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
2
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
5
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама