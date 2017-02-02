Суд рассмотрит иск "Русфонда" по расходованию денег, собранных на лечение Фриске

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Перовский суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению иска "Русфонда" об отчете о расходовании средств, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Как пояснили ранее в "Русфонде", родственники Жанны Фриске, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в данный фонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны Фриске они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. Сейчас "Русфонд" пытается с помощью суда добиться отчета о расходовании этих денег.
Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. "Согласно документам, предоставленным "Русфонду", на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 млн рублей. Наши попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались", - добавили в благотворительной организации.
Как сообщалось ранее, в "Русфонд" был представлен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.
Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41-м году жизни. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.