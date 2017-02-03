Задержан сотрудник ЧОП, по вине которого от укусов собак погибла женщина в центре Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), по вине которого от укусов собак погибла женщина на территории, прилегающей к зданию Министерства спорта РФ в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В соответствии со ст. 91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОП, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера", - сказала она.

В настоящее время с ним работают следователи.

2 февраля на улице Казакова на территории, прилегающей к Минспорту, было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения со множественными рваными ранами, характерными при нападении собак. "Установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырех собак для охраны территории", - сказала Иванова.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.