СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ пока не подтверждает, что найденная в лесу под Красногорском погибшая девушка является пропавшей в конце января Натальей Меламед. Личность погибшей устанавливается, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"В ходе поисков пропавшей Натальи Меламед в лесу сегодня найдено тело девушки. Ее личность устанавливается", - отметила представитель ГСУ.
В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили, что обнаружили в подмосковном лесопарке тело москвички, разыскиваемой с конца января. "Сегодня около 14:00 мск в ходе поисковых мероприятий, которые проводили военнослужащие Росгвардии в Красногорском лесопарке, обнаружено тело погибшей девушки, разыскиваемой с конца января 2017 года", - сказал собеседник агентства.
Вечером 24 января 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома и не вернулась. В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девушки. По данным следователей, незадолго до исчезновения девушка могла находиться на территории Красногорского лесопарка. По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело об убийстве.
В поисках девушки участвуют более 700 человек.