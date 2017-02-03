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СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед

Происшествия
3 февраля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
3 февраля в лесу под Красногорском было найдено тело девушки, личность устанавливается
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Поисковые мероприятия в Красногорском лесу

Поисковые мероприятия в Красногорском лесу

© АГН "Москва"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ пока не подтверждает, что найденная в лесу под Красногорском погибшая девушка является пропавшей в конце января Натальей Меламед. Личность погибшей устанавливается, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В ходе поисков пропавшей Натальи Меламед в лесу сегодня найдено тело девушки. Ее личность устанавливается", - отметила представитель ГСУ.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили, что обнаружили в подмосковном лесопарке тело москвички, разыскиваемой с конца января. "Сегодня около 14:00 мск в ходе поисковых мероприятий, которые проводили военнослужащие Росгвардии в Красногорском лесопарке, обнаружено тело погибшей девушки, разыскиваемой с конца января 2017 года", - сказал собеседник агентства.

Вечером 24 января 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома и не вернулась. В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девушки. По данным следователей, незадолго до исчезновения девушка могла находиться на территории Красногорского лесопарка. По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело об убийстве.

В поисках девушки участвуют более 700 человек.

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