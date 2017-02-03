Источник: сообщившая об изнасиловании врачом в Подольске не отказывалась от показаний

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пациентка, подвергшаяся насилию со стороны врача-анестезиолога больницы в Подольске, не писала заявление с отказом от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний", - сказал собеседник агентства, отметив, что женщина была предупреждена о даче заведомо ложных показаний.
Ранее представитель Министерства здравоохранения Московской области сообщил, что пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против врача. По его словам, в личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было.
Как ранее установило следствие, в ночь на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог Подольской городской больницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина в силу своего физического состояния не могла оказать насильнику сопротивление.
В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Подольский городской суд арестовал его до 30 марта. Подозреваемый заявил в суде, что вину не признает.