Источник: сообщившая об изнасиловании врачом в Подольске не отказывалась от показаний

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пациентка, подвергшаяся насилию со стороны врача-анестезиолога больницы в Подольске, не писала заявление с отказом от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний", - сказал собеседник агентства, отметив, что женщина была предупреждена о даче заведомо ложных показаний.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Московской области сообщил, что пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против врача. По его словам, в личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было.

Как ранее установило следствие, в ночь на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог Подольской городской больницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина в силу своего физического состояния не могла оказать насильнику сопротивление.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Подольский городской суд арестовал его до 30 марта. Подозреваемый заявил в суде, что вину не признает.