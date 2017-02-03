Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: сообщившая об изнасиловании врачом в Подольске не отказывалась от показаний

Происшествия
3 февраля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Ранее представитель Министерства здравоохранения Московской области сообщил, что пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против врача
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пациентка, подвергшаяся насилию со стороны врача-анестезиолога больницы в Подольске, не писала заявление с отказом от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Смотрите также
Зиедулло Носиров
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой

"Потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний", - сказал собеседник агентства, отметив, что женщина была предупреждена о даче заведомо ложных показаний.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Московской области сообщил, что пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против врача. По его словам, в личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было.

Как ранее установило следствие, в ночь на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог Подольской городской больницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина в силу своего физического состояния не могла оказать насильнику сопротивление.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Подольский городской суд арестовал его до 30 марта. Подозреваемый заявил в суде, что вину не признает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
4
СМИ: три самолета на юго-западе Китая совершили внеплановую посадку из-за НЛО
5
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
6
Москва призывает Минск решать экономические споры спокойно, путем деловых переговоров
7
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
Темы дня
Реклама