Суд 8 февраля огласит приговор Навальному и Офицерову по делу "Кировлеса"

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кирова 8 февраля огласит приговор Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу о хищении средств компании "Кировлес".
"Приговор будет оглашен в 13:00 по местному времени 8 февраля", - заявил судья Алексей Втюрин, удаляясь в совещательную комнату.
Исковые требования компании на возмещение ущерба в 16 млн рублей прокурор предложил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.
В свою очередь адвокаты и сами подсудимые настаивали на оправдательном приговоре как в связи с необходимостью исполнения решения ЕСПЧ, так и в связи с отсутствием доказательств причастности Навального и Офицерова к совершению инкриминируемого им преступления. Как заявил в последнем слове Навальный, данный судебный процесс он считает исключительно политическим, нацеленным на срыв его участия в президентских выборах. Как отметил блогер, несмотря на обвинительный приговор, в вынесении которого он не сомневается, он продолжит свою предвыборную деятельность.