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Суд 8 февраля огласит приговор Навальному и Офицерову по делу "Кировлеса"

Происшествия
3 февраля, 16:44 дата обновления: 3 февраля, 17:15 UTC+3
В ходе прений сторон гособвинение попросило для Навального 5 лет условно, а для Офицерова 4 года
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кирова 8 февраля огласит приговор Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу о хищении средств компании "Кировлес".

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"Приговор будет оглашен в 13:00 по местному времени 8 февраля", - заявил судья Алексей Втюрин, удаляясь в совещательную комнату.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд признать Навального виновным в организации хищения путем растраты имущества "Кировлеса", а Офицерова - в пособничестве к совершению данного преступления. Как считают прокуроры, подсудимые заслуживают условного наказания в виде 5 и 4 лет с испытательным сроком в 5 лет. Также прокурор считает необходимым назначить каждому подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа. "Считаю, что вина Навального в организации хищения и растрате имущества "Кировлеса" и вина Офицерова в пособничестве в совершении этого преступления доказана в судебном процессе в полном объеме", - заявил прокурор.

Исковые требования компании на возмещение ущерба в 16 млн рублей прокурор предложил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

В свою очередь адвокаты и сами подсудимые настаивали на оправдательном приговоре как в связи с необходимостью исполнения решения ЕСПЧ, так и в связи с отсутствием доказательств причастности Навального и Офицерова к совершению инкриминируемого им преступления. Как заявил в последнем слове Навальный, данный судебный процесс он считает исключительно политическим, нацеленным на срыв его участия в президентских выборах. Как отметил блогер, несмотря на обвинительный приговор, в вынесении которого он не сомневается, он продолжит свою предвыборную деятельность.

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