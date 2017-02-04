Режим КТО отменен в Кванадинском сельсовете в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен на территории сельсовета Кванадинский Цумадинского района Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"Сегодня в 12:30 мск режим КТО на территории сельсовета Кванадинский (села Кванада и Гимерсо) снят в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - сообщил собеседник.

Режим КТО был введен в сельсовета 31 января.