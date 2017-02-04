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Режим КТО отменен в Кванадинском сельсовете в Дагестане

Происшествия
4 февраля, 12:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, февраля. /ТАСС
Режим контртеррористической операции сняли в связи с завершением всех оперативных мероприятий
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МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен на территории сельсовета Кванадинский Цумадинского района Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"Сегодня в 12:30 мск режим КТО на территории сельсовета Кванадинский (села Кванада и Гимерсо) снят в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - сообщил собеседник.

Режим КТО был введен в сельсовета 31 января.

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