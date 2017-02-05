Хозяева загрызших ребенка на Урале собак задержаны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Хозяева собак, которые насмерть загрызли девочку в деревне Пальмино Свердловской области, задержаны. Животных, совершивших нападение на ребенка, умертвили. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"С учетом результатов всех неотложных следственных действий и обстоятельств происшествия следователем Следственного комитета принято решение о процессуальном задержании в качестве подозреваемых по уголовному делу двух местных жителей - хозяев собак, совершивших нападение на ребенка. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении задержанным соответствующего обвинения", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, установлены и допрошены очевидцы произошедшего инцидента - четверо подростков. "Рядом с ребенком находились две большие собаки без намордников и поводков. Под контролем следователей хозяева собак 1963 и 1975 годов рождения самостоятельно умертвили своих животных. С учетом того, что на телах собак имелись явные следы вещества, похожего на кровь, при помощи эксперта у животных отобраны необходимые образцы для сравнительной экспертизы", - добавили в пресс-службе.

"Необходимо отметить, что следователи в обязательном порядке будут выяснять обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления. Для этого в том числе будут проверены действия должностных лиц, ответственных за соблюдение правил содержания домашних животных. Устанавливается, имелись ли ранее факты агрессивного поведения указанных животных в отношении людей, проводилась ли работа по выявлению заболеваний животных, в том числе бешенства. Будет установлено, почему малолетний ребенок находился на улице один без присмотра со стороны взрослых", - уточнили в СК.

В деревне Пальмино Свердловской области в воскресенье обнаружено тело девочки 2009 года рождения со следами укусов животных. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, тело девочки, по предварительным данным, обнаружили на детской площадке трое подростков, возвращавшиеся домой после репетиции из дома культуры. О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки.