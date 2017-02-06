Число жертв крупного ДТП в Гондурасе возросло до 23 человек

МЕХИКО, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли и 39 получили ранения в Гондурасе в результате крупной автокатастрофы, которая произошла в окрестностях столицы страны, Тегусигальпы. Как сообщили в воскресенье представители гондурасских властей, по невыясненным пока причинам автобус столкнулся с грузовиком.

Пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция задержала водителя грузовика, который пытался скрыться с места происшествия. По предварительным данным, автокатастрофа произошла по его вине.

Водитель грузового автомобиля потерял управление на одном из участков автострады, связывающей Тегусигальпу с городом Чолутека на юге страны.