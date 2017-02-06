Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв крупного ДТП в Гондурасе возросло до 23 человек

Происшествия
6 февраля, 9:45 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, февраля. /ТАСС
В результате аварии пострадали еще 39 человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли и 39 получили ранения в Гондурасе в результате крупной автокатастрофы, которая произошла в окрестностях столицы страны, Тегусигальпы. Как сообщили в воскресенье представители гондурасских властей, по невыясненным пока причинам автобус столкнулся с грузовиком.

Пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция задержала водителя грузовика, который пытался скрыться с места происшествия. По предварительным данным, автокатастрофа произошла по его вине.

Водитель грузового автомобиля потерял управление на одном из участков автострады, связывающей Тегусигальпу с городом Чолутека на юге страны.

Смотрите также

Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Гондурасе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Гондурас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
2
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
3
Fox: Трамп признался, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего с ним
4
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России
7
WSJ: администрация Трампа может сделать приоритетом вывод на орбиту космической станции
Темы дня
Реклама