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Юрист ФБК: приговор Навальному не повлияет на его планы участвовать в выборах

Происшествия
8 февраля, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Он рассчитывает, что "приговор будет отменен в вышестоящих инстанциях или в ЕСПЧ"
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Обвинительный приговор основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному не повлияет на его планы участвовать в президентских выборах 2018 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

"Обвинительный приговор Алексею Навальному не повлияет на его планы участвовать в президентских выборах в 2018 году и не станет препятствием для кампании по его выдвижению кандидатом в президенты", - заявил Жданов.

Он рассчитывает, что "приговор будет отменен в вышестоящих инстанциях или в ЕСПЧ".

Российское законодательство запрещает участие в выборах лицам, признанным судом виновными в тяжких преступлениях. Алексей Навальный обвиняется по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере"), которая относится к категории тяжких.

Ранее в среду Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса", оглашение приговора не завершено.

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, таким образом избирательная кампания должна официально стартовать лишь в конце нынешнего года.

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