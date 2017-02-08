Суд поддержал ходатайство об аресте директора "ТФБ-Финанс"

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Советский суд Казани поддержал ходатайство главного следственного управления МВД об аресте директора "Инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство о заключении подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 27 суток до 2 апреля включительно", - огласил судья решение.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГСУ МВД по Татарстану задержали директора "ТФБ-Финанс" по подозрению в хищении путем мошенничества денег, переданных в доверительное управление компании. Затем были задержаны еще двое подозреваемых по этому делу: начальник управления активных операций "ТФБ Финанс", также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка, и руководитель отдела клиентского сервиса ООО "ИК "ТФБ Финанс", являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО "Татфондбанк".

Ранее главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан по деятельности "ИК ТФБ-Финанс" по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей.

В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ Финанс". Претензии заявителей связаны с переводом средств со счетов Татфондбанка в доверительное управление "ТФБ-Финанс".

Татфондбанк 12 декабря 2016 года ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. Затем 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По решению АСВ возмещение по вкладам (сумма которых не превышает 1,4 млн руб.) было возложено на Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банки "ФК Открытие" и "Ак Барс", выплаты вкладчикам начались с 26 декабря.