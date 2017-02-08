Адвокат: Кара-Мурза-младший вышел из комы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Журналист, председатель Фонда Бориса Немцова и координатор движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза младший вышел из комы, сообщил его адвокат Вадим Прохоров на своей странице в Facebook.

"Он (Кара-Мурза младший) вышел из комы и даже начал общаться с любимой супругой, которая ежедневно находится рядом с ним. Правда, пока он не может говорить, но сознательно общается морганием глаз", - написал адвокат. По его словам, "сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ".

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза был доставлен в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Его супруга Евгения утверждала, что мужу врачи поставили диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом".