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Маркелова подозревают в получении взятки в 235 млн рублей

Происшествия
13 апреля, 13:15 дата обновления: 13 апреля, 13:36 UTC+3
По версии следствия, экс-глава Марий Эл получил взятку за содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса
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Леонид Маркелов

Леонид Маркелов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки в 235 млн рублей от учредителя предприятия за содействие в получении средств господдержки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки"), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ, в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других лиц", - сообщила представитель СК. "В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения и предъявить им обвинения ", - отметила она.

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо - Наталию Кожанову - от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Фигурантов уголовного дела задержали в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных СК и ФСБ России. Проходят обыски по местам работы и жительства фигурантов дела и их родственников.

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