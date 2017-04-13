Маркелова подозревают в получении взятки в 235 млн рублей

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки в 235 млн рублей от учредителя предприятия за содействие в получении средств господдержки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки"), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ, в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других лиц", - сообщила представитель СК. "В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения и предъявить им обвинения ", - отметила она.
По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо - Наталию Кожанову - от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Фигурантов уголовного дела задержали в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных СК и ФСБ России. Проходят обыски по местам работы и жительства фигурантов дела и их родственников.