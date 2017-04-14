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Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 суток

Происшествия
14 апреля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Вячеслав Мальцев признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции
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Вячеслав Мальцев

Вячеслав Мальцев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Вячеслава Мальцева, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Мальцева виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста", - огласил решение судья.

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26 марта сотрудниками полиции в отношении Мальцева был составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Данная статья КоАП предусматривает максимальное наказание в виде 15 суток ареста.

Как следует из материалов дела, 26 марта Мальцев участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия он не отреагировал, после чего ему было предложено проследовать в служебный транспорт. В ответ Мальцев стал сопротивляться, размахивать руками и отталкивать полицейских.

В суде он заявил, что в акции не участвовал, а просто гулял по Тверской улице с товарищами.

Басманный суд Москвы 11 апреля санкционировал обыск в квартире Мальцева в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти". 13 апреля пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов сообщил ТАСС о задержании Мальцева по месту его проживания в Саратове. Затем он был этапирован в Москву в ОВД "Тверской".

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