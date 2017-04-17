Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них

КЕМЕРОВО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следствие в Кемеровской области предъявило обвинение 41-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые подозреваются в том, что, взяв под опеку трех воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей города Мыски, истязали их и убили одного из подростков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Им предъявлены обвинения (в зависимости от роли каждого по статьям УК РФ "Убийство" и "Умышленное причинение вреда здоровью" - прим.ТАСС), по ходатайству следователя, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые дают показания", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, к расследованию обстоятельств воспитания детей в семье приступили в 2016 году после того, как без вести пропал один из воспитанников - 18-летний подросток. В опеку или правоохранительные органы опекуны не обращались. Следствие выяснило, что сведений о нем нет с лета 2015 года, было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Сначала супруги проходили в качестве свидетелей, однако во время следствия они особого беспокойства не проявляли и сообщали ложную информацию о том, что за подростком присматривала их старшая 22-летняя дочь, однако она этот факт не подтвердила. Позже семья выехала в Краснодарский край, а в Кемеровской области начала распродавать имущество. Супругов доставили к следователю в Кузбасс, при допросе они заявили, что не знают о местонахождения пропавшего 18-летнего воспитанника.

Также, по их словам, сбежал второй взятый под опеку ребенок - 16-летний подросток. Эта информация не подтвердилась, его тело было обнаружено с черепно-мозговой травмой. Установлено, что опекуны зачастую применяли к детям физическое насилие. В пресс-службе ТАСС уточнили, что третий ребенок - девочка - в настоящее время находится в детском доме.

Кроме того, следствие обнаружило нарушения в работе местного отдела опеки и попечительства в городе Мыски, сотрудники которого не проверяли, как дети проживают в семье и как выполняют опекуны свои обязанности. В отношении начальника отдела возбудили уголовное дело по факту халатности. "Вину она признала полностью. Расследование данного уголовного дела завершено, оно находится на рассмотрении в суде", - отметили в пресс-службе.