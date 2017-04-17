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Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу на арест одного из участников акции 26 марта

Происшествия
17 апреля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Согласно данным следствия, во время несанкционированной акции в Москве Александр Шпаков нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест Александра Шпакова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии на несанкционированной акции, прошедшей в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Рассмотрение жалобы адвоката, представляющего интересы Шпакова, на постановление об избрании ему меры пресечения назначено к рассмотрению в Мосгорсуде на 11:00 мск 24 апреля", - сказала она.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Данные СК

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта задержанные применяли насилие в отношении представителей власти. "Например, Шпаков, находясь на улице Тверской и пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции. Косых нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода станции метро "Тверская", а затем уже в районе Малой Дмитровки нанес удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание. Зимовец, находясь вблизи Пушкинской площади, бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после чего скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия", - отметила ранее представитель СК Светлана Петренко, добавив, что Кулий также совершил нападение на сотрудника полиции.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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