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"Победа" уволит сотрудника, не обеспечившего посадку на борт ребенка с ДЦП

Происшествия
17 апреля, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Авиакомпания отметила, что сотрудник был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет 15 апреля
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" уволит руководителя группы наземного обеспечения за некомпетентность в организации рабочего процесса после отказа в допуске на рейс ребенку, страдающему детским церебральным параличом (ДЦП), и его матери. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

"Авиакомпания "Победа" полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля. В связи с этим руководство авиакомпании "Победа" приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.

Кроме того в "Победе" отметили, что авиакомпания уже приступила к подготовке особого руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В частности, была доработана система бронирования: уведомить авиакомпанию о том, что потребуется помощь в организации посадки или специальном сопровождении можно непосредственно в процессе бронирования авиабилета. При этом "Победа" просит пассажиров, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями, заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения регистрации.

Ранее сообщалось, что Росавиация начала проверку информации об отказе в допуске на рейс авиакомпании "Победа" ребенка с детским церебральным параличом. По данным российского ведомства, инцидент произошел 14 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок и его мать должны были вылететь рейсом PBD 407 Внуково (Москва) - Кольцово (Екатеринбург).

В ведомстве отмечают, что пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию "Победа" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка и своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник компании отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров", сообщили в Росавиации. В пресс-релизе уточняется, что представитель "Победы" предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из Шереметьево утром 15 апреля.

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