"Победа" уволит сотрудника, не обеспечившего посадку на борт ребенка с ДЦП

Юношеская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче ЧМСпорт 17 апреля, 23:01
Пережившая вооруженное нападение Квитова заявится на Roland GarrosСпорт 17 апреля, 22:52
В Париже произошли столкновения между полицией и противниками митинга Ле ПенМеждународная панорама 17 апреля, 21:51
ФК "Брайтон" вышел в высший дивизион чемпионата Англии впервые с 1983 годаСпорт 17 апреля, 21:29
Шарапова представила обложку своей автобиографииСпорт 17 апреля, 21:15
Экс-владелец Межпромбанка Пугачев потребовал через арбитраж $6 млрд от РФЭкономика и бизнес 17 апреля, 21:09
Волейболистки казанского "Динамо" выиграли первый матч финала чемпионата РоссииСпорт 17 апреля, 21:01
Цеха, "Запорожцы" и понтоны: где живут, на чем ездят и сколько зарабатывают депутатыПолитика 17 апреля, 20:47
Журналист Лурье обвинил Навального в незаконном получении средств от ХодорковскогоОбщество 17 апреля, 20:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" уволит руководителя группы наземного обеспечения за некомпетентность в организации рабочего процесса после отказа в допуске на рейс ребенку, страдающему детским церебральным параличом (ДЦП), и его матери. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
"Авиакомпания "Победа" полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля. В связи с этим руководство авиакомпании "Победа" приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.
Кроме того в "Победе" отметили, что авиакомпания уже приступила к подготовке особого руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В частности, была доработана система бронирования: уведомить авиакомпанию о том, что потребуется помощь в организации посадки или специальном сопровождении можно непосредственно в процессе бронирования авиабилета. При этом "Победа" просит пассажиров, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями, заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения регистрации.
Ранее сообщалось, что Росавиация начала проверку информации об отказе в допуске на рейс авиакомпании "Победа" ребенка с детским церебральным параличом. По данным российского ведомства, инцидент произошел 14 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок и его мать должны были вылететь рейсом PBD 407 Внуково (Москва) - Кольцово (Екатеринбург).
В ведомстве отмечают, что пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию "Победа" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка и своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник компании отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров", сообщили в Росавиации. В пресс-релизе уточняется, что представитель "Победы" предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из Шереметьево утром 15 апреля.